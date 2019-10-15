Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»

Роскосмос планирует через три -четыре года отправить на Луну антропоморфного робота, который является «внуком» робота «Федора».

«Это луноход, на котором установлено антропоморфное «туловище». Робот «Федор» станет его «дедушкой», — сказал источник в Роскосмосе РИА «Новости».

«Федор» станет «дедушкой» нового робота.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что по планам НАСА, космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту пристыкуется к космостанции в 06:12 по московскому времени во вторник, 27 августа.