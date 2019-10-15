Квартира сгорела из-за микроволновки на Большом Сампсониевском

На Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге произошел пожар. Все случилось сегодня вечером, 15 октября, в двухкомнатной квартире дома №62.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 17:12. К месту оперативно прибыли четыре пожарных расчета. Огонь был полностью потушен к 19:24. Как сообщили ГУ МЧС по городу, квартира площадью 40 «квадратов» выгорела по всей площади.

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» появились кадры с места происшествия. На снимках видны пламя и дым, вырывающиеся из окон здания.

«У мальчишки то ли микроволновка, то ли холодильник загорелись», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Подписичики также добавили, что ребенок выбежал в тапочках, он был сильно напуган.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пробке на проспекте Испытателей. Затор образовался из-за трамвая.