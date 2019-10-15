Трамвай остановился, заискрил и создал пробку на Испытателей

В Приморском районе Северной столицы произошло ДТП с участием трамвая. Инцидент случился на проспекте Испытателей в сторону Светлановской площади.

«Заискрил и встал трамвай», — написал автор записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Со слов очевидцев, все произошло из-за того, что транспорт пересекал обесточенный участок, где трамвайные провода пересекаются с троллейбусными. Трамвай должен был пересечь его на ходу, по инерции, однако другие участники не уступили ему дорогу.

Пользователи также добавили, что на участке образовалась большая пробка. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», в настоящее время движение на участке восстановлено.

Ранее в GazetaSPb сообщали о жалобе петербуржца на радужные шторы. Житель счел расцветку за пропаганду.