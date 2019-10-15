Житель Петербурга пожаловался в полицию на радужные шторы

Радужные шторы в детской доставили совсем не радужные проблемы хозяевам квартиры. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

Радужные шторы в детской доставили совсем не радужные проблемы хозяевам квартиры. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

Петербуржец вызвал представителей правоохранительных органов, потому что заметил в окне квартиры, расположенной на первом этаже, шторы радужной расцветки.

Неравнодушный житель Северной столицы счел, что деталь интерьера в детской комнате является пропагандой гомосексуализма, и обратился в полицию. Стражи порядка оперативно прибыли на место обнаружения пропагандистской символики и проводят проверку подозрительных штор и их владельцев.

Об инциденте рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург | Неизданное». В комментариях интернет-пользователи подшучивают над абсурдностью заявления и предлагают в ответ проверить самого заявителя: в порядке ли его психическое состояние. Также юзеры вспоминают известные логотипы, которые можно счесть незаконными.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что административное здание МО «Литейный» предложили освятить из-за того, что на его территорию принесли флаг ЛГБТ-сообщества.