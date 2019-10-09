МО «Литейный» предложили освятить

Муниципальным депутатам округа «Литейный» поступило предложение освятить административное здание.

Инициатива поступила от председателя содружества ветеранов «За други своя» Валентин Боцвин. Такое предложение Боцвин внес, поскольку на заседании, прошедшем 30 сентября, депутат партии «Яблоко» Сергей Трошин продемонстрировал радужный флаг ЛГБТ-сообщества.

По мнению председателя ветеранского содружества, подобным поступком депутат осквернил здание. Теперь его необходимо освятить, поскольку нельзя допустить, чтобы это произошло снова. В противном случае, считает Боцвин, мы рискуем превратиться в Европу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что муниципальный округ «Литейный» возглавил Арсений Афиногенов, помощник председателя партии «Яблоко» Бориса Вишневского. За него отдали голоса 11 депутатов из 12.