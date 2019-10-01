МО «Литейный» возглавил помощник Бориса Вишневского

МО &#171;Литейный&#187; возглавил помощник Бориса Вишневского
Муниципальный округ, по итогам, заседания, возглавил Арсений Афиногенов. Фото: https://pixabay.com/

Арсений Афиногенов, являющийся членом партии «Яблоко» и правой рукой её руководителя, Бориса Вишневского, стал главой муниципального округа «Литейный«.

Решение о назначении Афиногенова было принято 30 сентября, на внеочередном заседании муниципального совета округа. Целью собрания было ихбрание главы МО «Литейный«. Помощник Бориса Вишневского оказался единственным кандидатом на эту должность, за него проголосовали 11 депутатов из 12 принимашвших участие в заседании. Большинство отдавших голос состоят в партии «Яблоко«.

На заседании отсутствовал член партии «Единая Россия» Павел Дайняк, возглавивший V созыв «Литейного округа«.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что депутат ЗакСобрания Алексей Цивилев разыскал хозяйку бродившей по улицам Петербурга лошади. Он вернул животное владелице и намерен вернуться, с тем, чтобы позаботиться о лучших условиях для содержания лошади.

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