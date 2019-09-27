Депутат ЗакСа вернул хозяйке лошадь, которая всю неделю разгуливала по улицам Петербурга

Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев нашел конюшню лошади, которая целую неделю скиталась по улицам Петербурга.

«Отыскали мы «пропавшую» лошадь , которую чуть ли не всем городом искали неделю», — сообщил депутат на своей странице «Вконтакте».

Почти всю неделю лошадь ходила по Ленинскому проспекту и не подпускала к себе людей. Один раз она попыталась зайти в троллейбус. По словам депутата, конюшня, в которой жила лошадь сделана из старых гаражей.

«Живет там три лошади, которые занимаются «покатушками и попрошайничеством на улице», — отметил он.

Цивилев заявил, что что вернется к хозяйке с кормом и предложениями от людей помочь пристроить животное.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что одинокая лошадь не подпускала к себе прохожих на площади Конституции. Пользователи рассказали, что такое же животное в городе уже видели. Петербуржцы отметили, что похожая лошадь несколько дней назад была замечена на Ленинском проспекте. Тогда ее увидели около остановки.