Депутат ЗакСа вернул хозяйке лошадь, которая всю неделю разгуливала по улицам Петербурга

Депутат ЗакСа вернул хозяйке лошадь, которая всю неделю разгуливала по улицам Петербурга
Лошадь пыталась укусить любого, кто к ней приближался. Фото: https://vk.com/alexey2

Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев нашел конюшню лошади, которая целую неделю скиталась по улицам Петербурга.

«Отыскали мы «пропавшую» лошадь , которую чуть ли не всем городом искали неделю», — сообщил депутат на своей странице «Вконтакте».

Почти всю неделю лошадь ходила по Ленинскому проспекту и не подпускала к себе людей. Один раз она попыталась зайти в троллейбус. По словам депутата, конюшня, в которой жила лошадь сделана из старых гаражей.

«Живет там три лошади, которые занимаются «покатушками и попрошайничеством на улице», — отметил он.

Цивилев заявил, что что вернется к хозяйке с кормом и предложениями от людей помочь пристроить животное.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что одинокая лошадь не подпускала к себе прохожих на площади Конституции. Пользователи рассказали, что такое же животное в городе уже видели. Петербуржцы отметили, что похожая лошадь несколько дней назад была замечена на Ленинском проспекте. Тогда ее увидели около остановки.

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