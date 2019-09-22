Одинокая лошадь не подпускала к себе прохожих на площади Конституции

Одинокая лошадь не подпускала к себе прохожих на площади Конституции
Лошадь пыталась укусить любого, кто к ней приближался. Фото: vk.com/spb_today

Сегодня ночью, 22 сентября, жители Петербурга заметили на площади Конституции одинокую лошадь.

Животному попытались помочь, однако прохожих она к себе не подпустила. Со слов очевидцев, лошадь пыталась укусить приближающихся людей. На место вызвали сотрудников правопорядка.

В комментариях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» пользователи рассказали, что такое же животное в городе уже видели. Петербуржцы отметили, что похожая лошадь несколько дней назад была замечена на Ленинском проспекте. Тогда ее увидели около остановки.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП, в которое попала карета с лошадьми. У старинного транспорта сломалось колесо. Как сообщили очевидцы, всему виной стала мокрая дорога.

лошадь новости спб очевидцы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сильный ветер, заморозки и мокрый снег пройдут в Ленобласти 22 и 23 сентября
NI оценил способности российской подлодки «Борей»
Пьяный на «Ладе» вылетел на красный свет и врезался в иномарку
Петербуржцы чудом выжили в иномарке, сложившейся от столкновения с деревом
Спасатели более двух часов тушили дом в Выборгском районе
Названа причина частных смертей россиян в Турции
Одинокая лошадь не подпускала к себе прохожих на площади Конституции
СПбГУ и «Мегафон» открыли студенческую 5G-лабораторию