Одинокая лошадь не подпускала к себе прохожих на площади Конституции

Сегодня ночью, 22 сентября, жители Петербурга заметили на площади Конституции одинокую лошадь.

Животному попытались помочь, однако прохожих она к себе не подпустила. Со слов очевидцев, лошадь пыталась укусить приближающихся людей. На место вызвали сотрудников правопорядка.

В комментариях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» пользователи рассказали, что такое же животное в городе уже видели. Петербуржцы отметили, что похожая лошадь несколько дней назад была замечена на Ленинском проспекте. Тогда ее увидели около остановки.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП, в которое попала карета с лошадьми. У старинного транспорта сломалось колесо. Как сообщили очевидцы, всему виной стала мокрая дорога.