Карета с лошадьми попала в ДТП на Университетской набережной

Пользователи соцсетей недовольны, что кучер не включил аварийную сигнализацию.

На Университетской набережной Петербурга карета, запряженной парой лошадей, попала в ДТП, сообщают очевидцы в социальной сети в пятницу 31 мая. На коротком видео, опубликованном в социальной сети, видно, что у старинного вида транспорта, в котором сегодня по Санкт-Петербургу катают туристов, сломалось колесо.

Видео: https://vk.com/spb_today

Очевидцы передают, что карета не смогла проехать по улицам Петербурга из-за скользкого асфальта: сегодня в Петербурге идет дождь и на дорогах формируются автомобильные заторы. Пользователи соцсетей отпускают ехидные остроты: кто-то пишет, что “в столь скользкую дорогу царевна не доедет”, другие недовольны тем, что кучер не выставил знак аварийной остановки и не включил аварийную сигнализацию. Наконец третьи жалеют лошадей и считают, что вид транспорта давно пора запретить.

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