Honda протаранила постройку на Лейтенанта Шмидта

Пользователи социальных сетей шутят про платформу 9 и ¾.

На набережной Лейтенанта Шмидта автомобиль протаранил здание, сообщили очевидцы в социальной сети в пятницу утром 31 мая. На место приехали сотрудники Госавтоинспекции и провели осмотр ДТП.

Свидетели сообщают, что в стену врезалась Honda, машина пробила дверь здания. Пока не удалось установить, что именно находится в постройке, которая так серьезно пострадала, но она явно относится к зданиям времен, возможно, XIX века.

Пользователи социальных сетей с присущим им цинизмом шутят про неоткрывшийся портал, вспоминая фильм “Назад в будущее”, и платформу 9 и ¾ из серии книг про Гарри Поттера. Другие надеются, что с водителя взыщут средства на восстановление, и не понимают, каким образом водитель так неудачно вылетел с дороги.

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