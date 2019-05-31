Манипулятор мусоровоза оборвал провода на Светлановском

Из-за оборванных проводов троллейбусы, вероятно, не смогут проехать. Фото: https://vk.com/spb_today
Из-за оборванных проводов троллейбусы, вероятно, не смогут проехать. Фото: https://vk.com/spb_today

Службы прибыли на место, на проспекте формируется пробка.

Манипулятор мусоровоза оборвал провода в Калининском районе Петербурга, сообщили очевидцы в социальных сетях утром в пятницу 31 мая. Авария произошла у перекрестка Светлановского проспекта и улицы Орбели Санкт-Петербурга.

Свидетели передают, что из-за проводов несерьезно пострадали два автомобиля. К 9 часам на место аварии подъехали службы. Из-за оборванных проводов троллейбусы, вероятно, не смогут проехать, если не оборудованы системой автономного хода. На месте происшествия формируется серьезная пробка, передают в социальных сетях.

Сейчас в Санкт-Петербурге 4 балла пробок из 10 по данным сервиса Яндекс.Пробки. Судя по карте, автомобилисты на Светлановском проспекте испытывают куда большие затруднения у Светлановской площади.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на КАД Петербурга сбили женщину.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
авто дтп калининский район пробки провода светлановский проспект троллейбусы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Манипулятор мусоровоза оборвал провода на Светлановском
В ЗакСе рассмотрели предложение изменений в закон о гражданской госслужбе
Бизнес: оптоклубы «РЯДЫ» наращивают выручку
На береги реки Луга нашли тело 6-летнего мальчика в Ленобласти
В Ижору продолжают попадать грязные стоки под Гатчиной
Новогодние праздники сократят в 2020-ом
Мэр Анапы отказался давать бюджетные деньги на концерт Волочковой
Роскачество обнаружили у двух производителей фарша превышение антибиотиков