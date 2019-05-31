Манипулятор мусоровоза оборвал провода на Светлановском

Службы прибыли на место, на проспекте формируется пробка.

Манипулятор мусоровоза оборвал провода в Калининском районе Петербурга, сообщили очевидцы в социальных сетях утром в пятницу 31 мая. Авария произошла у перекрестка Светлановского проспекта и улицы Орбели Санкт-Петербурга.

Свидетели передают, что из-за проводов несерьезно пострадали два автомобиля. К 9 часам на место аварии подъехали службы. Из-за оборванных проводов троллейбусы, вероятно, не смогут проехать, если не оборудованы системой автономного хода. На месте происшествия формируется серьезная пробка, передают в социальных сетях.

Сейчас в Санкт-Петербурге 4 балла пробок из 10 по данным сервиса Яндекс.Пробки. Судя по карте, автомобилисты на Светлановском проспекте испытывают куда большие затруднения у Светлановской площади.

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