На КАД у Съезда на Пулковское шоссе насмерть сбили женщину

Женщина скончалась. Фото: ГИБДД по СПб и ЛО
Женщина скончалась. Фото: ГИБДД по СПб и ЛО

Смертельное ДТП случилось на южном участке кольцевой автомобильной дороги в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

В четверг вечером, 30 мая, на 75-м километре внешней стороны КАД случилось дорожно-транспортное происшествие. Женщина перебегала дорогу в неположенном месте, в результате чего на погибшую совершил наезд водитель автомобиля марки «Лада», сообщили Gazeta.SPb в ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В социальных сетях было опубликовано видеозапись с камеры уличного наблюдения, на котором видно, что женщина пытается пересечь трассу с оживленным движением. Водитель «Лада» не успел затормозить перед пешеходом и сбил женщину. В результате аварии женщина скончалась от полученных травм.

Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Выборгском районе мотоциклист въехал в столб и умер.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
дтп пешеход смерть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кальяны в ресторанах и кафе могут запретить
На КАД у Съезда на Пулковское шоссе насмерть сбили женщину
СМИ Южной Кореи сообщают о казни в КНДР представителя США
Прошла стыковка российской и китайской части моста через Амур
Дочь Алсу и Максим Ержан исполнили песню в дуэте
«Петроэлектросбыт» выплатит штраф за умолчание о росте тарифов
Петербургские суды рассматривают дела после облавы на мигрантов
В Петербурге автомобилисты заметили БМВ в накладными номерами