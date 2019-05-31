На КАД у Съезда на Пулковское шоссе насмерть сбили женщину

Смертельное ДТП случилось на южном участке кольцевой автомобильной дороги в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

В четверг вечером, 30 мая, на 75-м километре внешней стороны КАД случилось дорожно-транспортное происшествие. Женщина перебегала дорогу в неположенном месте, в результате чего на погибшую совершил наезд водитель автомобиля марки «Лада», сообщили Gazeta.SPb в ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В социальных сетях было опубликовано видеозапись с камеры уличного наблюдения, на котором видно, что женщина пытается пересечь трассу с оживленным движением. Водитель «Лада» не успел затормозить перед пешеходом и сбил женщину. В результате аварии женщина скончалась от полученных травм.

Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Выборгском районе мотоциклист въехал в столб и умер.