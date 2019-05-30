В Выборгском районе мотоциклист въехал в столб и умер

На мужчине не было шлема, что, возможно, и стало роковой ошибкой.

Инцидент случился 30 мая вечером в Выборгском районе Ленинградской области в поселке Ильичево. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что мотоциклист ехал по Сиреневой улице, когда вдруг влетел в фонарный столб недалеко от дома номер 44. Есть мнение, что он не смог справиться с управление, что и стало причиной аварии. Байкер скончался на месте из-за серьезности полученных травм. Мужчина 1986 года ехал без шлема, который мог бы спасти ему жизнь, считают специалисты.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Васильевском острове электросамокатчик упал и не мог прийти в себя 15 минут. На мужчине тоже не было шлема, но ему повезло больше, и он остался жив. После того, как петербуржец поднялся на ноги, на асфальте осталась лужа крови – оказана ли ему помощь, непонятно.