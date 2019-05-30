На Васильевском острове электросамокатчик упал и не мог прийти в себя 15 минут

После того, как мужчина встал, на асфальте осталась лужа крови. Фото: https://vk.com/spb_today
После того, как мужчина встал, на асфальте осталась лужа крови. Фото: https://vk.com/spb_today

Вокруг него столпились люди, которые не знали, как помочь мужчине.

Инцидент случился сегодня вечером, 30 мая. Обо всем рассказал очевидец, который поделился новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Петербуржец не только рассказал о происшествии, но также поделился фотографиями и видеозаписями.

Уточняется, что ДТП имело место быть на намывной территории Васильевского острова. Горожанин считает, что электросамокатчик не смог вписаться в поворот на дорожке, упал и так сильно ударился, что лежал без сознания минут 15.

На снимках заметно, как людей становится все больше, но вызвал ли хоть кто-нибудь скорую помощь – не уточняется. Также непонятно, как себя чувствует мужчина на данный момент.

«Приложится головой, отключился… Шлем придумали умные люди»,

— пишет один из пользователей. Действительно, на пострадавшем нет никаких средств для защиты.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в сети опубликовали видео с перебегающей дорогу женщиной на КАД.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
васильевский остров электросамокат
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На Васильевском острове электросамокатчик упал и не мог прийти в себя 15 минут
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