В сети опубликовали видео с перебегающей женщиной на КАД

Она скончалась на месте от серьезности полученных травм.

Инцидент случился сегодня вечером, 30 мая, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на внешнем кольце у развязки с Пулковским шоссе. Обо всем рассказали очевидцы, к которым позже присоединились правоохранительные органы с официальными данными.

На данный момент известно, что участниками аварии стали автомобиль «Лада» и женщина, которая находилась в момент ДТП вне зоны пешеходного перехода. Пару минут назад в сети появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения – видно, как ныне покойная женщина бежит через дорогу, когда на нее наезжает автомобиль.

Пользователи социальной сети «Вконтакте», которые бурно обсуждают случившееся, уверены, что виновата пешеход, которая чуть ли бросилась под колеса. Все обстоятельства дела предстоит выяснить полицейским.

Gazeta.SPb не рекомендует смотреть видео особо впечатлительным людям.

Видео: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Пушкинском районе в аварии погибла женщина.