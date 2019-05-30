В Пушкинском районе в аварии погибла женщина

Она скончалась на месте от полученных травм.

Инцидент случился сегодня, 30 мая, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Обо всем сообщают «Невские новости» со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что участниками ДТП стали автомобиль и пешеход. Женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода на внешней стороне КАДа, когда на нее наехала «Лада». По данным «Невские новости», петербурженка умерла – ей не успели помочь врачи, которым оставалось лишь констатировать смерть.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дела. Пока никаких официальных данных не поступало – не понятно, ко стал виновником ДТП.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в ДТП под Санкт-Петербургом в машине автоледи погибли два шестилетних двойняшки. Легковое авто, которым управляла женщина, вылетело на встречку, после чего попала под колеса грузовой фуры. Водительница получила тяжелые травмы, а ее дети не выжили.