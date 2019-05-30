В ДТП под Петербургом в машине автоледи погибли два шестилетних двойняшки

При столкновении легкового автомобиля с фурой в Ленобласти погибли два шестилетних мальчика – пассажира легковушки.

Трагедия произошла во Всеволожском районе в четверг, 30 мая. Легковое авто, которым управляла женщина, вылетело на встречку, после чего попала под колеса грузовой фуры. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-водитель получила травмы средней степени тяжести, а два шестилетних мальчика-двойняшки из-за полученных травм скончались.

Сообщается, что инцидент произошел днем около 15 часов на 16-м километре автотрассы Санкт-Петербург – Морье с участием иномарки Nissan и фуры, которая ехала, судя по номерам, из Казахстана. По предварительным данным, сотрудники ГИБДД говорят, что женщина, выехавшая на встречку 1973 года рождения. В настоящий момент гражданка госпитализирована и находится во Всеволожской больнице. Полиция проводит проверку.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге после рейдов полиция задержала 28 мигрантов. Это реакция на поножовщину в баре.