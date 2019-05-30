В Петербурге после рейдов полиция задержала 28 мигрантов. Это реакция на поножовщину в баре

Общественник говорит, что в камерах содержат больше мигрантов, чем положено. Фото: pixabay

Общественник говорит, что в камерах содержат больше мигрантов, чем положено. Фото: pixabay

В Петербурге во время рейда произошло массовое задержание как минимум 28 мигрантов. Еще более 200 материалов, рассматривается судами Петербурга, после рейдовых мероприятий полиции.

Член Общественной наблюдательной комиссии Яна Теплицкая рассказала на своей странице в социальной сети, что иностранных граждан задержали по утру. Сейчас Нелегалов держат в седьмом отделении полиции. Также общественница утверждает, что в камерах, где есть место только для четырех человек, в настоящий момент содержатся до 11 задержанных.

Напомним, ряд СМИ сообщали, что 29 мая около 300 сотрудников правоохранительных органов нагрянули на Софийскую овощебазу и склад на улице Салова. В полиции рассказали, что рейд был проведен в связи с расследованием поножовщины в местном питейном заведении. Сообщается, что, как минимум, 4 человека было ранено в этой драке.

В настоящий момент, районными судами рассматриваются материалы о нарушении иностранными гражданами правил пребывания в РФ в отношении приезжих из Таджикистана и Узбекистана, задержанных 29 и 30 мая, прокомментировала объединенная пресс-служба судов Петербурга. Всего разбираются в 220 материалах.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что во время ПМЭФ между Москвой и Петербургом запустят дополнительные поезда «Сапсаны».