На Салтыковской дороге завершили замену светотехники

Все светотехнические и эксплуатационные нормы и требования при проведении работ были учтены. Фото: Google View

Все светотехнические и эксплуатационные нормы и требования при проведении работ были учтены. Фото: Google View

Ремонтные работы по замене наружного освещения на Салтыковской дороге проходили в рамках адресной программы капитального ремонта.

Как сообщают Gazeta.SPb в пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет», после замены светотехнического оборудования на Салтыковской дороге в Красногвардейском районе Петербурга объект освещается 82 новыми светильниками.

Также, электроснабжение фонарей сделали более надежным: проложили кабельные линии длиной в 3,5 километра. Кроме того, на пересечениях с улицами установлены дополнительные светильники.

Все изменения соответствуют нормам безопасности, сообщают в учреждении.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb cообщала о том, что в населенном пункте Левашово восстановили пострадавшее от сильного ветра электроснабжение. Вероятно, на воздушную линию электропередач упало дерево.