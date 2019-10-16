Сотрудники МВД массово уволились из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до минимума с 2012 года. Причиной увольнений стала пенсионная реформа.
Сотрудники полиции испугались, что в России повысят срок необходимой выслуги лет и решили уволиться. Массовые сокращения произошли в 2018 году, пишет РБК со ссылкой на Счетную палату.
Уровень укомплектованности МВД после увольнений упал до 92,6%. Это минимальное значение за последние семь лет. При этом, согласно плановым показателям, укомплектованность по итогам 2018 года должна была достигнуть 95%.
Напомним, пенсионная реформа предполагает повышение пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о новом повышении пенсионного возраста. Вопрос, по его словам, не стоит на повестке в Кремле.