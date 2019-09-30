Кремль опроверг слухи о новом повышении пенсионного возраста

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в правительстве нет намерений вновь повышать возраст выхода на пенсию.

Информация о готовящемся новом повышении пенсионного возраста была озвучена членом экспертного совета «Деловой России» Владиславом Жуковским. Дмитрий Песков прокомментировал это заявление, сообщает ТАСС. По словам замглавы Администрации президента, в Кремле этот вопрос не стоит на повестке дня. Пресс-секретарь Владимира Путина также отметил, что в дальнейшем вопросы лучше задавать авторам таких заявлений.

По словам Владислава Жуковского, власти намеревались повысить пенсионный возраст до 68 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что РЖД предоставит пожилым людям возможность приобрести купейный билет на поезд со скидкой 50%.