Пенсионеры могут получить купить билеты на поезд за полцены

Пенсионеры могут получить купить билеты на поезд за полцены
Билет за полцены пенсионеры могут приобрести в период с 30 сентября по 2 октября. Фото: РЖД

РЖД предоставит пассажирам старше 60 лет скидку 50% на билет в купе. Такой подарок предоставляется пенсионерам к Международному дню пожилого человека, сообщает компания «РЖД» на своем сайте.

Билет за полцены в купейные вагоны поездов дальнего следования пенсионеры могут приобрести в период с 30 сентября по 2 октября. В сообщении РЖД отмечается, что скидка не распространяется на дополнительные услуги.

В компании подчеркнули, что билеты со скидкой можно приобрести только на поезда дальнего следования «Федеральной пассажирской компании», «Дочка», РЖД, курирующих внутри страны в течение октября месяца.

Ранее GazetaSPb сообщала, что из Петербурга в Иматру отправилась тестовая «Ласточка». Тестовый поезд отправился по маршруту Санкт-Петербург-Выборг-Светогорск-Иматра 28 сентября.

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