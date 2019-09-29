Пенсионеры могут получить купить билеты на поезд за полцены

Билет за полцены пенсионеры могут приобрести в период с 30 сентября по 2 октября. Фото: РЖД

Билет за полцены пенсионеры могут приобрести в период с 30 сентября по 2 октября. Фото: РЖД

РЖД предоставит пассажирам старше 60 лет скидку 50% на билет в купе. Такой подарок предоставляется пенсионерам к Международному дню пожилого человека, сообщает компания «РЖД» на своем сайте.

Билет за полцены в купейные вагоны поездов дальнего следования пенсионеры могут приобрести в период с 30 сентября по 2 октября. В сообщении РЖД отмечается, что скидка не распространяется на дополнительные услуги.

В компании подчеркнули, что билеты со скидкой можно приобрести только на поезда дальнего следования «Федеральной пассажирской компании», «Дочка», РЖД, курирующих внутри страны в течение октября месяца.

Ранее GazetaSPb сообщала, что из Петербурга в Иматру отправилась тестовая «Ласточка». Тестовый поезд отправился по маршруту Санкт-Петербург-Выборг-Светогорск-Иматра 28 сентября.