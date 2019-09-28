Из Петербурга в Иматру отправилась тестовая «Ласточка»

Время в пути составит около трех часов. Фото: pixabay

Время в пути составит около трех часов. Фото: pixabay

Сегодня, 28 сентября, из Северной столицы до Финляндии отправилась первая «Ласточка». Тестовый поезд проследовал по маршруту Санкт-Петербург-Выборг-Светогорск-Иматра.

В результате запуска электропоезда специалисты изучат проблемы, которые могут возникнуть во время пути. По данным GazetaSPb, «Ласточку» проверят сотрудники госконтрольных органов, РЖД и пограничники.

Время в пути займет около трех часов. Поезд пройдет через железнодорожный пункт пропуска Светогорск. В настоящее время он функционирует только как грузовой.

Эксперты предположили, что запуск «Ласточки» поможет значительно разгрузить автомобильные пункты пропуска Ленинградской области на российско-финской границе.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что точная дата пассажирского железнодорожного сообщения пока не определена.