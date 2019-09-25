Первая «Ласточка» в Иматру стартует из Петербурга 28 сентября

Тестовый электропоезд «Ласточка» из Петербурга в Финляндию по маршруту Санкт-Петербург-Выборг-Светогорск-Иматра пройдет 28 сентября, сообщили GazetaSPb в филиале ФГКУ Росгранстрой.

Во время тестового прохождения поезда представители государственных контрольных органов, РЖД, пограничники изучат проблемы, которые могут возникнуть на пути следования поезда.

Сейчас пропускной пункт в Иматре работает в режиме грузового пункта пропуска. Предполагается, что до момента запуска постоянного электропоезда по маршруту Санкт-Петербург-Иматра его подготовят для приема пассажирских поездов. По данным ФГКУ Росгранстрой уже утвержден временный порядок пропуска через пункт пропуска через госграницу в Светлогорске людей, товаров, животных, которые следуют на скоростном поезде «Ласточка» в тестовом режиме.

По словам заместителя директора Санкт-Петербургского филиала ФГКУ Росгранстрой Дмитрия Ваньчкова после прохождения тестового поезда будут изучены проблемные вопросы инфраструктуры по пути следования электропоезда для возможности в дальнейшем запуска движения поездов на постоянной основе.

Запуск скоростного электропоезда «Ласточка» призван снизить нагрузку на пограничные пункты пропуска в Ленобласти, нагрузка на которые сейчас в разы превышает проектную пропускную способность. Это, в свою очередь, приводит к длительному времени прохода границы. Точная дата запуска «Ласточки» Санкт-Петербург-Иматра пока определена.