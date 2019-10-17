Ночью на Дальневосточном произошло ДТП с двумя иномарками

Ночью на Дальневосточном произошло ДТП с двумя иномарками
В результате ДТП одна полоса оказалась перекрыта. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 18 октября на Дальневосточном проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием двух иномарок.

По словам очевидцев, две иномарки не поделили полосу и столкнулись на пересечении с улицей Антонова-Овсеенко. В результате ДТП одна полоса оказалась перекрыта для движения.

«Авария на Дальневосточном, в сторону Народной, на пересечении с Антонова-Овсеенко, двигается одна полоса (справа)», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Информация о пострадавших уточняется. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием грузовика и двух автомобиле.Как сообщили очевидцы, на Таллинском шоссе легковушка влетела в заднюю часть корпуса другого автомобиля, который отправился под грузовик.

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