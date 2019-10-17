На Таллинском шоссе произошло тройное ДТП. Есть пострадавшие

В Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием грузовика и двух автомобиле.
Как сообщили очевидцы, на Таллинском шоссе легковушка влетела в заднюю часть корпуса другого автомобиля, который отправился под грузовик.
На место происшествия прибыла бригада реанимации.
«Жесткая авария на Таллинском у Ленты. Кого-то увезла реанимация…», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».
О том, сколько людей пострадало в результате ДТП и в каком состоянии они сейчас находятся пока неизвестно. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Кировском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Инцидент случился сегодня утром, 16 октября, на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова.