На Таллинском шоссе произошло тройное ДТП. Есть пострадавшие

На Таллинском шоссе произошло тройное ДТП. Есть пострадавшие
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием грузовика и двух автомобиле.

Как сообщили очевидцы, на Таллинском шоссе легковушка влетела в заднюю часть корпуса другого автомобиля, который отправился под грузовик.

На место происшествия прибыла бригада реанимации.

«Жесткая авария на Таллинском у Ленты. Кого-то увезла реанимация…», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

О том, сколько людей пострадало в результате ДТП и в каком состоянии они сейчас находятся пока неизвестно. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Кировском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Инцидент случился сегодня утром, 16 октября, на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова.

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