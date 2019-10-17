Seat разбил Hyndai на перекрестке Лени Голикова и Ветеранов

В Кировском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Инцидент случился сегодня утром, 16 октября, на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова.

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у одной из иномарок полностью разбита передняя часть. Ее бампер лежит отдельно, рядом разбросаны осколки и другие детали машины. Что со вторым автомобилем — невидно.

«Сеат разбил Хендэ IX35», — написал автор записи в социальной сети «ВКонтакте».

Информация о состоянии водителей и причины случившегося не уточняются.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании похитителя велосипедов. Мужчина отобрал транспорт у петербуржца.