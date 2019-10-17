В Петербурге задержали безработного похитителя велосипедов

В Васильевском районе стражи порядка задержали злоумышленника, отобравшего у петербуржца велосипед. Все произошло в среду, 16 октября, у дома 32 по улице Наличной.

Со слов 27-летнего заявителя, неизвестный применил к нему физическую силу и отобрал велосипед «GT Sport». После злоумышленник скрылся на транспорте с места происшествия. Владелец оценил велосипед в 12 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, спустя несколько часов у дома 3-2 по улице Нахимова полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 28-летний безработный мужчина. Велосипед изъяли.

По факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании двух злоумышленников, которые похитили у жителя Петербурга мобильник и денежные средства.