В Петербурге задержали безработного похитителя велосипедов

В Петербурге задержали безработного похитителя велосипедов
Наличная улица, 32. Фото: Google View

В Васильевском районе стражи порядка задержали злоумышленника, отобравшего у петербуржца велосипед. Все произошло в среду, 16 октября, у дома 32 по улице Наличной.

Со слов 27-летнего заявителя, неизвестный применил к нему физическую силу и отобрал велосипед «GT Sport». После злоумышленник скрылся на транспорте с места происшествия. Владелец оценил велосипед в 12 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, спустя несколько часов у дома 3-2 по улице Нахимова полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 28-летний безработный мужчина. Велосипед изъяли.

По факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании двух злоумышленников, которые похитили у жителя Петербурга мобильник и денежные средства.

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