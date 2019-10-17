Задержаны злоумышленники, похитившие мобильник и деньги у петербуржца

Задержаны злоумышленники, похитившие мобильник и деньги у петербуржца
Улица Генерала Симоняка, 10. Фото: Google View

В Кировском районе двое неизвестный похитили у петербуржца мобильный телефон и деньги. Злоумышленников удалось задержать.

Преступный инцидент произошел 10 октября около дома10 по улице Генерала Симоняка. Двое неизвестных, применив физическую силу к мужчине, похитили телефон «Самсунг А50» и 600 рублей. После они скрылись.

По факту грабежа возбудили уголовное дело.

В среду, 16 октября, в результате розыска сотрудники правопорядка задержали и изобличили в совершении преступления двух граждан.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, ранее судимые в настоящее время задержаны. Им 24 и 23 года.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что неизвестный вынес из квартиры жителя Ленобласти шубу. Ее стоимость владелец оценил в 25 тысяч.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание новости спб.
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