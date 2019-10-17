Нетрезвый водитель снес светофор на Софийской площади

ДТП произошло рядом с домом №25 на улице Белы Куна. Фото: vk.com/spb_today

ДТП произошло рядом с домом №25 на улице Белы Куна. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 18 октября автомобиль влетел в светофор на Софийской площади во Фрунзенском районе Петербурга.

ДТП произошло рядом с домом №25 на улице Белы Куна.

По словам очевидцев, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не пострадал и стал отгонять автомобиль. На место происшествия вызвали сотрудников ДПС.

«Софийская площадь, около Белы Куна 25, водитель с признаками САО страстно поцеловался со светофором, жив, пытается отогнать машину. ДПС мы вызвали», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

У автомобиля разбит передний бампер от удара о светофор.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ночь на 18 октября на Дальневосточном проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием двух иномарок. По словам очевидцев, две иномарки не поделили полосу и столкнулись на пересечении с улицей Антонова-Овсеенко.