Туктамышева показала короткую программу с помарками на Skate America

Туктамышева показала короткую программу с помарками на Skate America
Расписание Skate America.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выступила на первом этапе серии Гран-при. Спортсменка показала короткую программу.

Первым элементом фигуристка выполнила тройной аксель, после каскад из двух тройных тулупов. На последнем судьи отметили Туктамышевой недокрут.

Как сообщает Nevasport.ru, в результате спортсменка заработала 67,28 балла. Результат оказался на 0,32 балла меньше, чем у Анны Щербаковой. На данный момент это самая низкая оценка спортсменки за указанную программу в настоящем сезоне.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дисквалификации российской спортсменки на два года. Фигуристку обвинили в использовании допинга.

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Туктамышева показала короткую программу с помарками на Skate America
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