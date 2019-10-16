Российская фигуристка дисквалифицирована на два года за допинг

Российская фигуристка дисквалифицирована на два года за допинг
Фигуристку дисквалифицировали до марта 2021 года. Фото: pixabay

Петербургская фигуристка Александра Кошевая была дисквалифицирована за нарушение правил. 19-летнюю спортсменку поймали на употреблении допинга. Речь идет о препарате торасемид.

В ее тест-пробе, взятой во время Универсиады-2019 в Красноярске, был обнаружен запрещенный препарат. Со слов спортсменки, она использовала его при отеке, не предполагая, что его употребление недопустимо.

Как сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев, дисквалификации закончится в марте 2021 года.

Универсиада стала для Кошевой дебютным международными соревнованиями в карьере. Она завоевали бронзу в турнире спортивных пар. Теперь фигуристы должны быть лишены медали.

Ранее в GazetaSPb сообщали о фигуристке, которая наткнулась на мошенницу. Она отдала 2 миллиона «гадалке».

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