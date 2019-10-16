Российская фигуристка дисквалифицирована на два года за допинг

Петербургская фигуристка Александра Кошевая была дисквалифицирована за нарушение правил. 19-летнюю спортсменку поймали на употреблении допинга. Речь идет о препарате торасемид.
В ее тест-пробе, взятой во время Универсиады-2019 в Красноярске, был обнаружен запрещенный препарат. Со слов спортсменки, она использовала его при отеке, не предполагая, что его употребление недопустимо.
Как сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев, дисквалификации закончится в марте 2021 года.
Универсиада стала для Кошевой дебютным международными соревнованиями в карьере. Она завоевали бронзу в турнире спортивных пар. Теперь фигуристы должны быть лишены медали.
Ранее в GazetaSPb сообщали о фигуристке, которая наткнулась на мошенницу. Она отдала 2 миллиона «гадалке».