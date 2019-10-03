Фигуристка Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей «гадалке»

Спортсменка искала помощи, но наткнулась на мошенницу – женщина не выходит с ней на связь.

Об этом стало известно сегодня, 3 октября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники. Фигуристка Аделина Сотникова лишилась двух миллионов рублей. Она обратилась к «гадалке», которая пообещала помочь дистанционно, но не бесплатно. Это не смутило спортсменку – она перевела мошеннице из социальных сетей огромную сумму денег, а той и след простыл. Сотникова уже обратилась в правоохранительные органы, чтобы ей помогли разыскать женщину. Она уточнила, что хотела решить проблемы личного характера.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что школьница отдала гадалке золотые украшения в Колпино. Мать девочки объяснила, что неизвестная убедила ее дочь-школьницу отдать золотые украшения — вероятно, предложила снять сглаз. Пропавшие украшения оценили на сумму около 100 тысяч рублей.