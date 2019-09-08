Школьница отдала гадалке золотые украшения в Колпино

Пропавшие ценности оценили на сумму около 100 тысяч рублей.

Полиция Петербурга ищет мошенницу, которая убедила 13-летнюю девочку отдать ей золотые украшения на Колпинском шоссе. Возбуждено уголовное дело.

Жительница Пушкинского района Петербурга обратилась к правоохранителям накануне в субботу, сообщили GazetaSPb в главке МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 8 сентября. Она объяснила, что неизвестная убедила ее дочь-школьницу отдать золотые украшения — вероятно, предложила снять сглаз. Пропавшие украшения оценили на сумму около 100 тысяч рублей.

По статье о мошенничестве 159 УК РФ злоумышленнице грозит до 5 лет заключения, но сначала ее нужно поймать.

Ранее GazetaSPb сообщила, что таксист использовал пистолет против собственных клиентов на Колтушском шоссе.