Таксист отстрелялся от опасных клиентов на Колтушском шоссе

Одного из мужчин увезли в больницу, второй сбежал. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Одного из мужчин увезли в больницу, второй сбежал. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Двое мужчин вызвали машину в час ночи, в салоне они пинали кресла ногами, а один достал нож.

Житель Всеволожского района Ленобласти обратился в полицию — на молодого таксиста напали неизвестные. Молодой человек защитил себя с помощью травматического пистолета.

Полицейские приняли заявление о 24-летнего мужчины, который рассказал, что его вызвали на Колтушское шоссе около 1 часа ночи, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 8 сентября. Двое мужчин сели в салон, но начали буянить: били ногами по креслам, а один достал нож. Таксист выскочил из машины, а пассажиры бросились за ним. Водитель достал травматический пистолет и трижды выстрелил в преследователей.

После конфликта 27-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщили полицейские Петербурга и Ленобласти. Второй пассажир сбежал. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее GazetaSPb сообщила, что петербуржца поймали после нападения на парикмахера-стилиста.