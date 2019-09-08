Судимого петербуржца поймали после нападения на парикмахера

У женщины отобрали 1000 рублей, банковские карты и ее iPhone. Фото: pixabay.com

У женщины отобрали 1000 рублей, банковские карты и ее iPhone. Фото: pixabay.com

Мужчина порезал жертву в подъезде дома на Ивановской улице неделю назад.

Полицейские Петербурга задержали мужчину, который напал на девушку-парикмахера в подъезде дома на Ивановской улице. Ранее судимый петербуржец порезал жертву ножом.

Нападение произошло еще в конце августа: 31-го числа парикмахер-стилист возвращалась домой около 4 часов утра, но на нее набросился мужчина с ножом, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 8 сентября. Он отобрал у женщины 1000 рублей, банковские карты и ее iPhone.

Полиция задержала мужчину на проспекте Обуховской обороны. 41-летний петербуржец уже раньше имел проблемы с законом. Полицейские возбудили дело о разбое. Не уточняется, в каком состоянии сейчас находится женщина и удалось ли полицейским вернуть похищенное.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Приозерске задержали убийцу 20-летней девушки.