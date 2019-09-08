В Приозерске задержали убийцу 20-летней девушки

Мужчина, являясь жителем города Саратов, приехал в Приозерский район Ленобласти на заработки. Он нанес своей приятельнице, 20-летней официантке, множество ножевых ранений, от которых девушка скончалась.

Как сообщают в пресс-службе СК РФ по Ленинградской области, тело жертвы было найдено вечером 7 сентября с большим количеством колото-резаных ранений на теле и лице. Спустя непродолжительное время подозреваемый был задержан. Им оказался 30-летний житель Саратова, оказавшийся в Приозерском районе с целью подзаработать. Накануне, 6 сентября, убийца отправился в кафе в поселке Сосново, где работала его избранница.

Однако, в результате конфликта, причиной которого, по предварительной версии, стала ревность мужчины, он схватил нож и множество раз ударил официантку. Посетителей в кафе, к несчастью не было.

На данный момент по делу проводятся необходимые следственные действия.

Ранее GazetaSPb сообщала о жителе Тихвина, получившем 18 лет тюрьмы за убийство и изнасилование тещи.