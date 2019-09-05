Житель Тихвина сел на 18 лет за изнасилование и убийство тещи

За свои жестокие действия подусдимый 18 лет проведет в колонии строгого режима. Фото: https://pixabay.com/

За свои жестокие действия подусдимый 18 лет проведет в колонии строгого режима. Фото: https://pixabay.com/

В Ленинградской области сегодня вынесли приговор жителю города Тихвина. Год назад, будучи пьяным, мужчина изнасиловал пенсионерку, а затем задушил её.

33-летнего мужчину приговорили к 18 годам в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год, как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти. Преступник уже был судим ранее.

Летом 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, рецидивист напал на пожилую женщину 1960 года рождения. Мужчина изнасиловал её, а затем, стремясь скрыть следы преступления, задушил пенсионерку. Прокуратура признала злоумышленника виновным.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Петербурге задержали учителя биологии, подозреваемого в изнасиловании своей ученицы. Девушка обратилась в полицию спустя 8 лет с момеента происшествия.