Учителя биологии задержали за изнасилование ученицы в Петербурге

Учителя биологии задержали за изнасилование ученицы в Петербурге
Встречи учителя и ученицы продолжались 5 месяцев. Фото: pixabay.com

Девушка обратилась в полицию спустя 8 лет с момента преступления.

Учитель химии и биологии задержан по подозрению в развращении ученицы. Девушка рассказала полиции о связи со взрослым мужчиной в 2011-2012 годах.

Как стало известно GazetaSPb 10 августа, сейчас мужчина преподает в Зеленогорске, ему 40 лет. Жительница Санкт-Петербурга рассказала правоохранительным органам, что имела связь с воспитателем в 13 лет. Тогда мужчина преподавал в школе Невского района Санкт-Петербурга. Пара встречалась в течение 5 месяцев с середины осени 2011 года по март 2012 года.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга возбудили дело не о совращении, а сексуальном насилии и изнасиловании. Пока что жителя Курортного района Санкт-Петербурга задержали на 2 суток.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Ленобласти девушку зарезали и выкинули из окна.

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