В Ленобласти девушку зарезали, а труп выбросили из окна

В Ленобласти девушку зарезали, а труп выбросили из окна
По подозрению в убийстве задержаны двое. Фото: pixabay.com

Ужасное преступление последовало за совместным распитием спиртных напитков.

Девушка 23-х лет и 29-летний мужчина были задержаны 8 августа в городе Кириши Ленинградской области. Они подозреваются в том, что в ходе совместного распития спиртных напитков убили 31-летнюю местную жительницу, после чего, чтобы скрыть улики, выбросили её труп из окна.

Как пишет 47news, подозреваемый сам пришёл в полицию и рассказал о том, что под окнами пятиэтажного дома на улице Советской лежит окровавленное тело женщины. По версии следствия, она была убита ранее в ходе возникшей ссоры.

На данный момент возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. И мужчина и его подруга (которая ранее уже была судима за кражу) на данный момент задержаны.

Напомним, что ранее GazetaSPb писала, что двое граждан Ленобласти получили по 15 лет лишения свободы за убийство случайного собутыльника.

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