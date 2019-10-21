На Богословском кладбище найден мертвый мужчина возле оградки

Работник ритуальных услуг нашел труп мужчины на Богославском кладбище в Калининском районе Петербурга. Он сообщил о находке в полицию.

Как стало известно gazeta.spb.ru, о найденном трупе на улице Мечникова, 31, стало известно в воскресенье. Прибывшие на кладбище правоохранители обнаружили мертвого мужчину, находящемся в сидячем положении и с капроновой ниткой на шее. При себе у погибшего были личные документы: паспорт, СНИЛС и свидетельство о рождении. Также были найдены свидетельство из военкомата, банковская карта и ключи.

При помощи найденных вещей правоохранители смогли установить личность мужчины. Им оказался 27-летний уроженец Молдовы, зарегистрированный в Ленобласти.

Правоохранительные органы занимаются установлением обстоятельств и причин смерти молдованина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец обнаружил труп в очках, гуляя по Парголово.