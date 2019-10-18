Петербуржец обнаружил труп в очках, гуляя по Парголово

Петербуржец прогуливался по Парголово, когда наткнулся на свежий труп в очках. Тело было обнаружено в четверг, 17 октября, на Тихоокеанской улице, 1.

К месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Труп находился рядом с церковью, на одном из заброшенных участков. На вид погибшему было порядка 40 лет.

В ходе медицинской экспертизы на теле обнаружили признаки удушения. Как стало известно gazeta.spb.ru, полицейские установили личность погибшего. Это мужчина 30 лет.

В настоящее время выясняются обстоятельства гибели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о похищении из магазина денег и сигарет. Злоумышленники были в медмасках и с пистолетами.