Двое в медицинских масках похитили деньги и прихватили по пачке сигарет из ларька в Шлиссельбурге

В Кировском районе Ленобласти злоумышленники похитили из магазина деньги и сигареты. Преступный инцидент произошел сегодня утром, 18 октября, городе Шлиссельбург на улице Малоневский канал, 10.

Неизвестные в медицинских масках вошли в ларек около 4:30. Угрожая продавцу предметом похожим на травматический пистолет, они совершили один выстрел в холодильник. После злоумышленники открыто похитили из кассы около 5 тыс. рублей, а также прихватили две пачки сигарет. После они выбежали из магазина.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

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