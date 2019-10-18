Сожитель подозревается в краже «ювелирки» из квартиры в Гатчинском районе

Сожитель подозревается в краже &#171;ювелирки&#187; из квартиры в Гатчинском районе
Подозреваемого в совершении кражи задержали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Гатчинском районе Ленобласти задержали злоумышленника, укравшего ювелирные изделия у сожительницы. Все произошло в четверг, 17 октября, в одном из домов по улице Слепнева.

В отдел полиции обратилась 52-летняя жительница. С ее слов, неизвестный, подобрав ключи к входной двери, проник в квартиру и похитил украшения. Сумма ущерба составила 40 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, правоохранителям удалось задержать злоумышленника по горячим следам. Подозреваемым оказался 42-летний сожитель заявительницы.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее в GazetaSPb сообщали о госпитализации женщины с проникающим ранением. Ее избил сожитель после совместного распития алкоголя.

Гатчинский район ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание
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