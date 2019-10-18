Женщину госпитализировали с ножевым ранением после избиений сожителем в Кингисеппском районе

В Кингисеппском районе посиделки со спиртными напитка закончились дракой, которая привела к госпитализации. Местный житель избил свою сожительницу.

Все произошло в четверг, 17 октября. Между сожителями возникла ссора после совместного распития алкоголя. В результате возникшего конфликта 29-летний хозяин квартиры избил руками и нанес удар ножом 39-летней женщине. Ее госпитализировали с места происшествия с проникающим ранением грудной клетки.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, мужчину задержали у дома №20 по улице Воровского. Он изобличен в содеянном.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

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