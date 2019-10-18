Женщину госпитализировали с ножевым ранением после избиений сожителем в Кингисеппском районе

В Кингисеппском районе посиделки со спиртными напитка закончились дракой, которая привела к госпитализации. Местный житель избил свою сожительницу.
Все произошло в четверг, 17 октября. Между сожителями возникла ссора после совместного распития алкоголя. В результате возникшего конфликта 29-летний хозяин квартиры избил руками и нанес удар ножом 39-летней женщине. Ее госпитализировали с места происшествия с проникающим ранением грудной клетки.
Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, мужчину задержали у дома №20 по улице Воровского. Он изобличен в содеянном.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.
Ранее в GazetaSPb сообщали о «домушнике», который похитил украшения и несколько сотен долларов. Его разыскивают.