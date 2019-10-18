Разыскивается злоумышленник, похитивший «ювелирку» и 300 долларов из квартиры на Меншиковском

В Калининском районе Северной столицы злоумышленник похитил ювелирные украшения и иностранные деньги. Инцидент произошел в среду, 16 октября, в жилом доме по Меншиковскому проспекту.

О случившемся сотрудникам правопорядка сообщила 63-летняя жительница. Она рассказала, что неизвестный, подобрав ключи к входной двери, проник в ее квартиру и похитил ювелирные украшения, а также 300 долларов.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Похитителя разыскивают.

Ранее в GazetaSPb сообщали о квартирной краже в Кировском районе города. Неизвестный вынес дорогостоящие украшения.