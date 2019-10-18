Полицейские разыскивают «домушника», похитившего бриллиантовое украшение на Возрождения

В Кировском районе Петербурга злоумышленник вынес из квартиры ноутбук и ювелирные изделия. Все произошло в четверг, 17 октября, в одном из домов по улице Возрождения.

О случившемся в отдел полиции заявил 34-летний житель. Со слов мужчины, неизвестный повредил замок входной двери и проник в его квартиру. В результате заявитель обнаружил пропажу компьютера, а также кулона с бриллиантом и сережек с изумрудом.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Правоохранители начали розыск злоумышленника.

Ранее в GazetaSPb сообщали о хищении дорогостоящего мобильного у несовершеннолетний. В момент происшествия она выходила из автобуса.