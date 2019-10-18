Школьница вышла из автобуса без iPhone 7 на Дальневосточном проспекте

Школьница вышла из автобуса без iPhone 7 на Дальневосточном проспекте
Телефон оценили в 30 тыс. рублей. Фото: Pixabay

В Невском районе юная петербурженка вышла из автобуса без мобильного телефона. Неизвестный похитил у нее дорогостоящий гаджет. Инцидент произошел в четверг, 17 октября, на Дальневосточном проспекте.

В полицию обратился 53-летний житель. Со слов мужчины, при выходе из автобуса, неизвестный отобрал «iPhone 7» у его 15-летней дочери. После злоумышленник скрылся.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, сумма ущерба составила 30 тыс. рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стражи порядка начали оперативно-розыскные мероприятия по факту произошедшего.

Ранее в GazetaSPb сообщали о появлении кадров с места смертельного дорожно-транспортного происшествия. В результате серьезной аварии погибла женщина.

маломобильный новости спб похищение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У музыкального редактора в Петербурге украли альт, евро и загранпаспорт
Полицейские разыскивают «домушника», похитившего бриллиантовое ...
«Синявинская птицефабрика» хочет подать иск о банкротстве ...
Porsche с пенсионеркой расстреляли в Ленинском
Школьница вышла из автобуса без iPhone 7 на Дальневосточном проспекте
Девелопер «ПИК» займется строительством квартир-студий в Петербурге
Горбачев рассказал о письменном обращении к Путину
Посольство США объяснило поездку военных дипломатов в Северодвинск