Школьница вышла из автобуса без iPhone 7 на Дальневосточном проспекте

В Невском районе юная петербурженка вышла из автобуса без мобильного телефона. Неизвестный похитил у нее дорогостоящий гаджет. Инцидент произошел в четверг, 17 октября, на Дальневосточном проспекте.

В полицию обратился 53-летний житель. Со слов мужчины, при выходе из автобуса, неизвестный отобрал «iPhone 7» у его 15-летней дочери. После злоумышленник скрылся.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, сумма ущерба составила 30 тыс. рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стражи порядка начали оперативно-розыскные мероприятия по факту произошедшего.

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