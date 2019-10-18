В Сети появились кадры с места смертельного ДТП на улице Зины Портновой

В Кировском районе Северной столицы произошло смертельное ДТП. Все случилось сегодня ночью, 18 октября, около 4:58 на перекрестке улицы Зины Портновой и Ленинского проспекта.

Участниками аварии стали легковушки марок Lada и Ford. Одна женщина погибла, еще трое получили серьезные травмы. 25-летний водитель, управляющий Ford Focus, решил пересечь перекресток на красный сигнал светофора. В результате произошло столкновение со вторым участником. На место прибыли пять сотрудников МЧС, они помогали доставать людей из машин.

В результате страшной аварии погибла женщина, находящаяся в автомобиле Lada. Остальные пострадавшие были госпитализированы.

В Сети также появились кадры с места происшествия, которые опубликовали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На них видно, что машины превратились в груду металла, на них почти не осталось «живого места. На участке разбросаны осколки и куски машин.

По факту произошедшего продолжается проверка. Другая информация в соцсети «ВКонтакте» не приводится.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что спасатели тушили полыхающую иномарку. Пламя охватило весь автомобиль.