Акции «Яндекса» взлетели после отзыва правительства на законопроект о значимых сайтах

Акции «Яндекса» на Московской бирже выросли на 8,55 процента и стали стоить 2100 рублей за ценную бумагу по данным на 13:51 по мск.

Такой рост связан с законопроектом о значимых информационных ресурсах, который был рассмотрен правительством РФ. В целом правительство готово поддержать законопроект о значимых онлайн-ресурсах, но при нескольких условиях.

Кабмин готов поддержать документ, ограничение на долю иностранцев в интернет-компаниях установят на уровне 50% минус одна акция, сообщает РБК. Кроме того, в документе должно появиться четкое описание того, какой ресурс является значимым.

Законопроект Антона Горелкина предусматривал для иностранцев ограничение доли владения в значимых для России сайтах на уровне 20%.

Отметим, у основателя сайта Аркадия Воложа голосующая доля составляет 48,41%. Кроме того, он имеет гражданство Мальты.

Напомним, 11 октября стало «черной пятницей» для «Яндекса». На Мосбирже падение акций компании на пике превышало 19%. На нью-йоркской NASDAQ — 16%. Причиной падения называли законопроект депутата Антона Горелкина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что акции «Яндекса» на американской бирже упали на 16%.